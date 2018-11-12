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Аэропорту Симферополя предложили присвоить имя Айвазовского, Екатерины II или Нахимова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
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Имя художника Ивана Айвазовского, императрицы Екатерины II или адмирала Павла Нахимова могут присвоить аэропорту Симферополя. Об этом сообщается на сайте организаторов конкурса «Великие имена России».

Конкурс стартовал 11 октября. По итогам первого этапа был сформирован шорт-лист, в который вошли 124 имени-претендента для названия 47 аэропортов. В Крыму выбирали из 11 претендентов.

«Международный аэропорт Симферополь: Иван Айвазовский, Екатерина II Великая, Павел Нахимов», — сообщается на сайте голосования.

Отмечается, что имена, прошедшие в финальный раунд конкурса, определены по результатам социологических опросов, проведенных ВЦИОМом в регионах проекта, и утверждены экспертным советом конкурса.

Финальное голосование продлится с 12 до 30 ноября. Проголосовать можно по принципу «один голос — один аэропорт — одно имя».

Конкурс «Великие имена России» проходит с целью присвоения имен выдающихся деятелей страны главным аэропортам субъектов России.. Итоговые результаты будут объявлены 5 декабря 2018 года, а в следующем году 45 крупнейших аэропортов страны получат новые имена.

Ранее 12 ноября сообщалось, что россияне в ходе опроса на тему присвоения аэропортам имен выдающихся граждан страны чаще всего называли имена маршала Советского Союза Георгия Жукова, ученого-химика Дмитрия Менделеева и авиаконструктора Андрея Туполева.

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