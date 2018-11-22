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Названы самые нелепые названия аэропортов всего мира

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Фото: en.wikipedia.org
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Новозеландское издание Newshub составило рейтинг самых странных и нелепых названий аэропортов в мире. На первом месте оказалась воздушная гавань Batman в Турции, которая названа в честь одноименного города Батман, а не супергероя, как многие могли подумать.  

На втором месте оказался австралийский аэропорт Useless Loop («Бесполезная петля»). Гавань находится почти в 1 тыс. км от города Перт и также получила свое название в честь одноименного города, в котором расположена. Замыкает тройку лидеров испанская авиационная база Moron («Идиот»). Она используется испанской и американской военной авиацией.

Далее в списке оказался аэропорт Eek (звук, выражающий испуг или огорчение) на Аляске и аэропорт Danger («Опасный») в США.

7 августа сервис Tutu.Ru опубликовал рейтинг населенных пунктов России с самыми смешными и нелепыми названиями. Лидером стала деревня Чуваки (Пермский край). Второе место заняло село Мошонки в Калужской области, на третьем — деревня Варварина Гайка из Саратовской области. Организаторы конкурса намерены отправить в администрацию деревни-победительницы специальный приз.

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