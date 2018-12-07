Пара слов в заключении: Минтруд упростит оформление инвалидности

В России собираются значительно упростить процедуру получения инвалидности. В Минтруде намерены автоматизировать передачу информации из медучреждений в бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ), которое принимает решение. Упрощение коснется в том числе и формы №088/у-06 — основного документа для направления в МСЭ. Процесс оформления инвалидности в России считается связанным с бумажной волокитой и длительным ожиданием. Что изменится с принятием нововведений и с какими сложностями сейчас сталкиваются люди, оформляющие инвалидность, выяснили «Известия».

Облегчение порядков

В России официально зарегистрировано около 12,5 млн людей с инвалидностью. Каждому из них пришлось сперва собирать заключение из поликлиники от семи-восьми врачей, затем заверить его у вышестоящего лица — например, заведующего отделением или главного врача. После этого медицинская карта и обходной лист со всеми дополнительными справками передаются на руки больному. С пакетом документов человек, претендующий на инвалидность, обращается в медико-социальную экспертизу. В течение месяца, как правило, ему назначают дату приема комиссии, где и выносится решение об оформлении инвалидности.

disabled1 Каждый инвалид должен получить заключение от семи-восьми врачей и медико-социальной комиссии — и так каждые 2-3 года Фото: ТАСС/Интерпресс/Роман Пименов

В течение одного-двух лет вся информация, связанная с оформление инвалидности, будет передаваться в электронном виде. Это избавит малоподвижных людей от необходимости забирать документы из поликлиники, а затем подавать их на комиссию.

С поручением облегчить процедуру оформления обратился в январе 2018 года президент России Владимир Путин. За месяц до этого глава государства провел совещание с представителями общественных организаций, которые занимаются помощью инвалидам. По поручению президента удаленные территории получат возможность заочного освидетельствования.

Граждане с инвалидностью обязаны через определенное время проходить повторную комиссию. Для третьей и второй групп — каждый год, а для первой группы — каждые два года. Исключение составляют мужчины старше 55 лет, женщины старше 60 лет, а также люди с необратимыми физическими дефектами. Для тяжелобольных людей прохождение переосвидетельствования стало тяжелым испытанием.

«Обязанностью МСЭ стало предоставление инвалидности бессрочно при первичном обращении при таких заболеваниях, как болезнь Дауна, фенилкетонурия, тяжелая форма ДЦП, тяжелые наследственные и иммунные заболевания, слепоглухота», — пояснил глава министерства Максим Топилин.

disabled2 Инвалидность оформляется бессрочно при тяжелых неизлечимых заболеваниях, слепоглухоте, синдроме Дауна, тяжелой форме ДЦП Фото: РИА Новости/Максим Блинов

В зависимости от тяжести заболевания комиссия МСЭ, подведомственная Министерству труда, устанавливает группу инвалидности. Порядок определения категории, направления на экспертизы, а также обжалования ее итогов представлен в правительственном постановлении. В документе говорится, что пересмотреть решение, вынесенное районной комиссией, может главное бюро. Для этого в течение дня гражданин должен успеть подать заявление. Если жалоба будет одобрена, главный эксперт назначает новый состав экспертов комиссии МСЭ, а затем проводится повторное заседание.

Обжаловать решение главного бюро может лишь вышестоящая инстанция — Федеральное бюро. Заявление в этом случае рассматривается в течение одного месяца. Решения бюро всех уровней также могут быть обжалованы в суде.

Некоторые пациенты сталкиваются с отказами или получают группу инвалидности, которую считают не соответствующей своему диагнозу. На проблемы при прохождении медико-социальной экспертизы указала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Оспорить вынесенное решение проблематично из-за отсутствия независимого института экспертизы.

«Отсутствие независимой медико-социальной экспертизы, о которой мы говорим уже 20 лет, приводит к многочисленным жалобам, недовольству людей тем, что они не могут оспорить ту группу инвалидности, которую устанавливает ему официально медико-социальная экспертиза», — говорится в обращении на сайте Москальковой.

Справки избирательны

В 2015 году были введены новые стандарты медико-социальной экспертизы. Министерство труда приняло приказ «О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы», которые устанавливает критерии для установления инвалидности. Согласно документу, выделяется четыре степени нарушений организма: от незначительных до стойких значительно выраженных. Таким образом, у специалистов появился единый перечень, в котором детально прописывались все болезни, при которых назначается конкретная степень инвалидности. Однако впоследствии в документе обнаружили ряд недочетов. К примеру, там не оказалось некоторых заболеваний — сахарного диабета и муковисцидоза.

disabled4 У пациента, который идет на медико-социальную экспертизу, уже есть все документы на руках Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«У человека, который идет на медико-социальную экспертизу, уже есть все документы на руках. В этом есть положительная роль: можно вовремя заметить недостатки в записях, увидеть, если что-то не было учтено врачом. Зачастую детали играют очень важную роль для вынесения итогового решения. С другой стороны, переходить на автоматизированную систему уже давно пора. Потому что человеку приходится лишних раз приезжать в бюро, чтобы просто отдать пакет документов», — объяснил в беседе с «Известиями» представитель РООИ «Перспектива» Линь Нгуен.

По его мнению, если исправлять недочеты, влияющие на определение группы инвалидности, будут сами эксперты, это качественно облегчит людям жизнь. В противном случае ошибки останутся незамеченными и больному придется снова бегать по врачам.

«Врач, допустим, пишет название заболевания, но не указывает его тяжесть или ход течения. При определенных болезнях это очень важный нюанс для правильного определения группы. Чтобы обжаловать решение районной комиссии, нужно знать мотивы, по которым специалисты приняли решение. Но на практике это обычно либо умалчивают, либо объясняют в очень расплывчатых формулировках. Прояснить причину поможет выписка из протокола о проведении освидетельствования. В этом документе четко указано, по каким причинам присуждается та или иная степень инвалидности», — рассказал юрист РООИ «Перспектива».

В настоящее время работа с документацией в бюро медико-социальной экспертизы отчасти дублируется. Для федерального реестра инвалидов данные заполняют в электронном виде, а для оформления льгот и пособий нужны бумажные справки и документы. Всё же, по мнению эксперта, с наибольшими трудностями пациенты сталкиваются не в МСЭ, а именно в поликлиниках.

disabled3 Очередь в поликлинике Фото: ТАСС/Смирнов Владимир

«В небольших городах часто не бывает нужных специалистов или они приходят очень редко. Человеку приходится приспосабливаться к их графику, чтобы в установленные сроки обойти всех врачей. Те же анализы действуют определенное время. Людям с редкими заболеваниями приходится ехать в районный или областной центр. А для людей, которые с трудом передвигаются, это крайне тяжело и отнимает много времени», — добавил Линь Нгуен.

О том, как устроена подача документов на рассмотрение бюро МСЭ, «Известиям» подробно рассказал Александр Ковалев, который оформлял инвалидность своему сыну Юрию — руководителю портала DISLIFE. На первой комиссии инвалидность оформили на два года, а после переосвидетельствования вынесли решение о бессрочном статусе.

«В нашем случае ситуация была такая, что и вариантов других не было. Часто люди приходят оформлять вторую или третью группу инвалидности и сталкиваются с необходимостью собирать заключение. Несколько раз я был на комиссии МСЭ, видел, какие трудности людям приходится преодолевать. Ехать в бюро далеко, а больной малоподвижный. В зале для приема народу сидит достаточно много, пациентам приходится подолгу ждать своей очереди. В нашей поликлинике всё делалось с большим желанием пойти навстречу и минимизировать возникающие проблемы», — рассказал Александр Ковалев.

Штамповали на потоке

За последние несколько лет региональные бюро медико-социальной экспертизы оказывались в череде громких коррупционных скандалов. Год назад в Ростовской области завершилось расследование в отношении руководителя главного бюро МСЭ Бориса Котова, который занимался продажей липовых документов об инвалидности. За семь лет возглавляемое им бюро в Гуково выдало около 15 тыс. фиктивных справок. Котова признали виновным в получении взятки и служебном подлоге и приговорили к пяти годам в колонии общего режима. С 2013 по 2017 год он получил около 3 млн рублей за изготовление фальшивых документов об инвалидности.

disabled5 Бюро медико-социальной экспертизы не раз оказывались в череде громких коррупционных скандалов Фото: Global Look Press/imagebroker/Ulrich Niehoff

В связи с резонансной ситуацией в Ростовской области даже временно приостанавливали выдачу пособий по инвалидности. Всем, кто недавно оформлял документы в Гуково, пришлось заново проходить экспертизу. Людям, которые приобрели справки, предложили добровольно признаться, чтобы избежать наказания. Трое жителей поселка всё же оказались на скамье подсудимых в июле 2018 года. Выяснилось, что на покупку документов об инвалидности они пошли ради субсидий по ЖКХ и пособий.

В сентябре похожую схему разоблачили в Волгоградской области. Медсестра из бюро МСЭ вместе с врачом поликлиники наладили бизнес по продаже документов об инвалидности безо всяких обследований. Свои услуги медработники оценивали в 150–200 тыс. рублей.

Многочисленные нарушения в работе МСЭ были выявлены в Дагестане. Согласно данным Федерального реестра, в республике один из самых высоких в стране показателей по числу людей с инвалидностью — около 9%. В августе руководитель главного дагестанского бюро МСЭ Магомед Махачев стала фигурантом уголовного дела. Ему вменяют создание преступного сообщества с использованием служебного положения, получение взятки и мошенничество в особо крупном размере. Один из подельников Махачева — брат бывшего главы республики Рамазана Абдуллатипова — Раджаб, занимавший пост депутата народного собрания республики. Всего в рамках уголовного дела в республике арестовали 13 человек. Трое из них руководили бюро медико-социальной экспертизы. По версии следствия, общая сумма взяток составила около 52 млн рублей. Только в 2017 году в республике были признаны инвалидами 300 человек, не имевших права для получения льгот.

disabled6 После коррупционных скандалов повторную проверку должны пройти тысячи человек Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

В связи с возбуждением громкого уголовного дела в Дагестане Министерство труда организовало масштабную проверку, в рамках которой повторные экспертизы пройдут тысячи человек. Проверку планируется завершить к февралю 2019 года. Проводить переосвидетельствование будут в тех случаях, когда у экспертов появятся обоснованные сомнения в наличии у пациента болезни. Действующий глава республики Владимир Васильев рассказал, что из 300 тыс. инвалидов в Дагестане около 70 тыс. не внесены в федеральный реестр.

«Если бы всех врачей удавалось пройти за один или два дня, это существенно облегчило жизнь людям с инвалидностью. Коррупционную составляющую повышают пограничные случаи, когда точно не удается определить тяжесть течения заболевания. Систему пытались улучшать, в том числе введя новые критерии, это уменьшило количество споров. Но болезней очень много, некоторые упустили, и люди перестали получать инвалидность, хотя раньше ее получали», — резюмировал юрист РООИ «Перспектива».