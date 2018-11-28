Слепой метод: что помогает незрячим ориентироваться в телефоне и мире

Концептов разнообразных гаджетов для слепых в интернете масса. Некоторые из них даже успешно собирают деньги по предзаказам, но до производства реального продукта доходят единицы. Подробности — в материале «Известий».

Мобильных приложений для людей с ограниченными возможностями масса. Правда, пользоваться самими смартфонами с сенсорными экранами людям, имеющим, к примеру, проблемы со зрением, не всегда просто. Если озвучить текст еще можно, то набрать — гораздо сложнее.

Пленка на планшет

Чтобы приблизить решение этой проблемы, китайская компания Alibaba планирует выпустить пленку для смартфонов. Пока она работает вместе с приложениями, разработанными той же компанией. Они помогают людям с нарушенным зрением совершать покупки в онлайн-магазине Alibaba — озвучивают текст и рассказывают, что изображено на экране.

Заниматься вопросами ввода текста и навигации в интернете для незрячих компания начала два года назад. И с помощью Университета Цинхуа уже в следующем году планирует выпустить в продажу за $1 силиконовую пленку под названием Smart Touch. На пленке три кнопки, предназначенные для команд вроде «подтвердить» или «назад». А в планах — адаптировать их использование для любых приложений к официальному запуску, не только Alibaba. Первые успешные тесты пленки уже прошли.

Фото: blitab.com

Остается надеяться, что гигант онлайн-торговли не стал бы давать обещания о выпуске, не имея готового продукта. Потому что другая всемирно известная IT-компания, Apple, так и не представила заявленную в мае 2011 года пленку, помогающую слабовидящим пользоваться ее планшетами. Светочувствительная пленка под названием iSense должна была становиться выпуклой над теми местами, где идет наиболее яркое световое излучение экрана. Более того, преобразовывать изображения в слова и переводить их на выпуклую азбуку Брайля. Однако пленка так и не была выпущена, а название iSense позже запатентовала компания, выпускающая совместимые с планшетом 3D-сканеры.

Умные часы без экрана

Часы для слепых делают часовые компании со всего мира уже не один век. На смену откидным стеклам над циферблатом и выпуклым часовым делениям со временем пришла электроника, озвучивающая время по нажатию кнопки. Но смарт-часы, совместимые с телефоном, которыми могут полноценно пользоваться люди с нарушением зрения, до 2017 года не существовала. После трех лет разработок их выпустила корейская компания Dot. Подобных проектов было очень много, но до финального продукта дошли только они.

Непрозрачный циферблат с дырочками, в которых поднимаются и опускаются рельефные точки, позволяет читать оповещения и сообщения, приходящие на телефон, — по четыре буквы за раз. Скорость, с которой прокручивается текст, можно настраивать. Позволяет механический интерфейс и набирать текст, а также вызывать абонентов.

Dot Часы для слепых корейской компании Dot Фото: dotincorp.com

Работают часы пять дней без подзарядки. И стоят около $300. Дешевле собиралась продавать часы с циферблатом на Брайле (правда, без синхронизации с телефоном) российская компания из Челябинска. Проект Feel Your Time (англ. «почувствуй свое время») собрал больше 200 тыс. рублей на российской краудфандинговой платформе. Если верить официальным аккаунтам в соцсетях, пробная партия даже была отправлена в один из реабилитационных центров. Однако сейчас сайт компании не работает, и никакой информации о том, что российские часы для незрячих можно где-либо купить, найти не удалось.

А корейская компания уже работает над проектом электронной книги с шрифтом Брайля. Cоздать такой девайс пытались с 2009 года несколько компаний, в том числе британский проект Anagraphs, получивший грант Евросоюза. Но пока доступного в продаже такого рода планшета нет. Ближе всех к созданию электронной книги для незрячих подошла австрийская компания Bitlab. В интернете можно найти много фотографий вроде бы готового устройства с двумя экранами — жидкокристаллическим и металлическим — с дырочками для Брайля. В конце 2016 года компания собиралась продавать устройство по $3 тыс. В 2017-м — уже по $500. Но после неудачной кампании по сбору $120 тыс. на проект больше новостей о планшете не было.

Очки без стекол

Вопросами навигации слепых в пространстве инженеры занимаются гораздо чаще, чем проблемой навигации в смартфоне. Поэтому проектов в этой сфере запускается больше, но на выходе — почти ничего.

Одно из немногих устройств, которые можно купить, — очки для слабовидящих NuEyes, которые очками, собственно, не являются. Вместо стекол у них два небольших монитора, которые находятся у человека перед глазами. На мониторы выводится изображение с камеры, которая укреплена посередине оправы. С помощью пульта или голосового управления картинку с камеры можно увеличить в 12 раз, изменять цвет, контрастность, яркость. Очки могут считывать QR и Bar-коды, а также через встроенный динамик зачитывать текст, на который смотрит человек. Даже среди прототипов «очков» для людей с проблемами со зрением (полностью слепым людям они все-таки не помогут) это рекордсмен по стоимости — заказать их можно почти за $6 тыс.

Гораздо дешевле обойдутся очки AIRA. Вернее, само устройство можно получить бесплатно, а вот за использование придется платить — $89 каждые 100 минут. Идея проекта похожа на приложение Be My Eyes. Картинка с камеры, закрепленной на очках, передается по интернету зрячему ассистенту, который в наушник говорит, что он видит. В России сервис, в отличие от приложения, не работает. Ассистенты готовы помогать пользователям только в США и Великобритании.

очки Очки для слабовидящих NuEyes Фото: nueyes.com

Обещает очки для незрячих за $5 тыс. японская QD Laser Co. — она представила прототип очков-мониторов, на которые изображение проецируется с помощью лазера, а не камеры. Показывала работающий прототип своих Assisted Vision Smart Glasses компания студентов Оксфорда. У их очков для слабовидящих мониторы прозрачные, и на них объекты подсвечиваются в зависимости от того, насколько близко они находятся. Обещала подобные очки дополненной реальности и Apple. Но пока всё это лишь прожекты.

Звуковые навигаторы

Некоторые разработчики навигаторов для незрячих полностью отказываются от идеи имитировать очки. И, как ни странно, единственные два таких устройства, которые удалось найти в продаже, производятся в России. Первое представили участники петербургского проекта «Говорящий город». Их абонентское устройство за 11,5 тыс. рублей работает не самостоятельно, а в связке с расставленными по городу маячками.

Фото: speakingcity.org «Ориентир» — абонентские устройства, которыми оснащаются пользователи системы «Говорящий город»

О приближении к маячку устройство и сообщает пользователю звуковым сигналом. А установлены они в общественном транспорте (то есть пользователь может узнать о приближении автобуса) и на остановках, на регулируемых пешеходных переходах, зданиях и сооружениях, снаружи и внутри социально значимых объектов и на ограждениях и временных препятствий, где ведутся строительные работы. Развивают проект, если верить официальному сайте, не только в Петербурге, но и в Москве, Сочи, Волгограде и других городах. Но говорить о действительно большом охвате пока рано.

Более самостоятельный навигатор представила компания-резидент Сколково Orience, в которой работает незрячий программист. Устройство OrNavi размером со смартфон, правда, экрана на нем нет — только крупные кнопки и динамик.

Фото: oriense.ru OrNavi

Подключения к интернету или какому-либо устройству оно не требует. Анализируя сигнал со спутников, оно сообщает пользователю, мимо каких объектов он проходит. Дает короткие комментарии вроде «парк на 12 часов» (в пространстве оно ориентируется с помощью цифрового циферблата) или «рядом Ленинский проспект, дом 1». По сути, устройство делает то же, что и пешеходные навигаторы для смартфона. Только без мобильного интернета, и управлять им незрячий человек может одной рукой — в отличие от смартфона с сенсорным экраном.

Стоит само устройство 24 тыс. рублей. А еще за 15 тыс. можно заказать подключаемый сенсор со стереокамерой, которая сканирует пространство на расстояние до 7 м, анализирует плоскость и сообщает пользователю о препятствиях, в том числе о ямах.