К 2050 году половина населения Земли наденет очки

Заболеваемость близорукостью приобретает характер эпидемии. Об этом заявили эксперты на форуме «Здоровье нации — основа процветания России», который в эти дни в Москве проводит общественная организация «Лига здоровья нации». Сейчас в РФ близорукостью страдает каждый четвертый старшеклассник обычной школы и каждый второй лицеист. Медики считают, что меры по профилактике миопии необходимо включить в программу «Десятилетие детства». На форуме лига подписала соглашение о стратегическом партнерстве с многопрофессиональным альянсом по охране зрения «Врата солнца».

На конференции «Миопию под контроль. Российский и зарубежный опыт», которая состоялась в рамках форума «Здоровье нации — основа процветания России», эксперты констатировали, что близорукость можно считать эпидемией XXI века. Об этом, в частности, заявил директор отдела образования австралийского Института зрения Брайана Холдена Луиджи Билотто. Хуже всего ситуация в странах Южной Африки и Юго-Восточной Азии. По его словам, в Тайване и Китае уровень заболеваемости миопией среди населения достигает 80%, в Европе близорукость встречается у 30,6% населения.

— Прогнозы мировой статистики свидетельствуют о том, что к 2050 году 50% населения будет близоруким, 10% будут иметь высокую степень близорукости и порядка одного миллиарда человек будут слепы, — заявила на конференции доцент кафедры офтальмологии педиатрического факультета Российского медицинского университета имени Пирогова, ведущий эксперт альянса «Врата солнца» Татьяна Павлова.

В России, по экспертным оценкам, близорукость встречается у каждого третьего-четвертого взрослого жителя. По словам Татьяны Павловой, особенно подвержены этому заболеванию школьники.

— У школьников младших классов частота близорукости составляет 6–8%, а у старших школьников она увеличивается до 25–30%, — сказала она. — В гимназиях и лицеях этот показатель достигает 50%. Согласно итогам всероссийской диспансеризации, заболеваемость близорукостью среди детей и подростков за последние десять лет выросла в полтора раза.

На пленарном заседании форума альянс «Врата солнца» и Лига здоровья нации подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области реализации проектов, программ, акций и других мероприятий, направленных на всестороннее оздоровление граждан России.

— В созданной нами коалиции некоммерческих неправительственных организаций за здоровый образ жизни уже более 150 организаций, и мы сегодня приветствуем в этих рядах многопрофессиональный альянс по охране зрения «Врата солнца», — сказал президент Лиги здоровья нации, академик Лео Бокерия. — Альянс объединяет лучших офтальмологов мира, благотворительные организации, актеров театра и кино, бизнесменов. И мы уверены, что общими усилиями нам удастся привить населению как в общем культуру здоровья, так и культуру охраны зрения.

По словам Татьяны Павловой, альянс «Врата солнца» подготовил предложения для правительства России по профилактике глазных заболеваний у детей, которые могут быть включены в президентскую программу «Десятилетие детства». Программа предполагает повсеместное внедрение в России ранней диагностики и лечения миопии, развитие оптометрической школы, увеличение количества специалистов-оптометристов, а также информирование родителей, ужесточение требований к оборудованию школ, детских садов, офисов и производственных помещений. В программе также затронуты вопросы о требованиях к производству гаджетов, снижающих отрицательное влияние на зрение.