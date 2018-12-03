В России упростят процедуру установления инвалидности

Процедура прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭ) для установления инвалидности будет максимально упрощена для россиян, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

«Чтобы процедура освидетельствования стала более комфортной для граждан, организована передача направительных документов из медорганизаций в (бюро. — Ред.) МСЭ без участия гражданина», — сказал глава ведомства в интервью ТАСС 3 декабря.

Топилин отметил, что сейчас все процессы ведения дел «автоматизированы и происходят в стандартных форматах».

Упрощение коснется, в частности, формы, которая является основным документом для направления на медико-социальную экспертизу.

По словам главы ведомства, Минтруд совместно с Минздравом разрабатывает перечень медицинских обследований для каждого конкретного заболевания.

«Такой перечень поможет избежать ошибок при заполнении, и (из бюро. — Ред.) МСЭ отправлять людей обратно в поликлинику для дополнительного обследования уже не будут», — добавил Топилин.

По его словам, Минтруд стремится перевести взаимодействие между медицинскими организациями и учреждениями МСЭ в режим электронного документооборота.

«Через год-два, я думаю, основная часть документов будет передаваться именно в электронном виде. Это означает, что инвалид будет исключен из этого процесса -— ему не придется обращаться в МСЭ или поликлинику по несколько раз», — подчеркнул министр.

В начале сентября «Известия» писали о том, что сотрудников Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, по вине которых инвалиды не смогут вовремя получить лекарства или госуслуги, будут штрафовать за непредоставление, а также несвоевременную или неполную, недостоверную передачу данных в Федеральный реестр инвалидов.