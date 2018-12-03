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Топилин призвал учить детей-инвалидов самостоятельности

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Детям с ограничениями по здоровью нужно с раннего возраста прививать навыки самостоятельной жизни. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

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Это касается в том числе детей с ментальной инвалидностью, подчеркнул глава ведомства в интервью ТАСС.

«Технологии сопровождения, а к ним мы относим и программы ранней помощи, — качественно новый подход к организации жизни инвалидов, их будущего», — пояснил Топилин.

По словам министра, во многих госучреждениях стали появляться тренировочные площадки, на которых дети могут получить нужные навыки — например, тренировочные спальни, где они сами выставляют будильники и просыпаются в нужное время, тренировочные кухни. Такие условия можно создать и в семье, добавил он.

Министр также заявил, что с 2020 года российские телеканалы будут обязаны сопровождать не менее 5% программ субтитрами. Это станет условием получения лицензии на вещание, пояснил он.

Эта норма пока касается только программ, которые идут в записи, а не в прямом эфире, подчеркнул Топилин.

По словам главы Минтруда, на федеральных телеканалах для неслышащих зрителей адаптировано 23% вещания.

В августе Служба занятости Тюменской области отчиталась об устройстве на временную работу 24 детей-инвалидов. Для них также организовали учебные курсы по делопроизводству, дизайну и компьютерной графике.

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