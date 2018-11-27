Минтруд пообещал ликвидировать очереди в детсады за три года

Минтруд намерен ликвидировать очередь в детские сады, которая, по состоянию на начало 2018 года, насчитывает около 255 тыс. детей. Об этом сообщил 27 ноября министр труда и социальной защиты России Максим Топилин в Улан-Удэ.

«Мы должны с вами за три года эту очередь ликвидировать по стране. Тот объем средств, который предусматривается, позволяет этот объем выполнить», — цитирует его ТАСС. Топилин пояснил, что программу по обеспечению детей местами в дошкольных учреждениях администрирует Министерство просвещения.

Кроме того, Топилин отметил, что с 2020 года будет проводится отдельное финансирование программы по обучению женщин с детьми до трех лет, которое позволи им повысить квалификацию или получить новую профессию. Для этого ведомство проведет опросы среди молодых мам, чтобы выяснить потенциальное число участниц программы.

Помимо этого, Минтруд с 2020 года будет проводить финансирование программы по созданию мини-детсадов в отдаленных местностях.

27 ноября пресс-служба Москомстройинвеста сообщила о планах построить в Москве детский сад со стеклянной башней и часами на территории жилого комплекса «Зиларт».