Больше 50 детских садов отремонтируют в Подмосковье к 2020 году

До конца 2019 года в Московской области отремонтируют свыше 50 детских садов. Об этом сообщила министр образования региона Ольга Забралова.

«Важно, чтобы маленькие жители Подмосковья посещали комфортные детские сады. Для этого мы регулярно мониторим состояние дошкольных учреждений, выявляем уровень износа зданий и инженерных коммуникаций», — цитирует ее слова телеканал «360».

Министр добавила, капремонт проводится в тех зданиях детских садов, где уровень износа составляет свыше 70%. Забралова добавила, что до конца текущего года запланирован ремонт 15 дошкольных учреждений на сумму порядка 280 млн руб. В требующих ремонта учреждениях приведут в порядок фасад и кровлю, обновят системы водо-, электро- и теплоснабжения, отремонтируют полы, стены, потолки, а также установят современные стеклопакеты.

В августе сообщалось, что в Москве с 2011 года построили более 300 новых школ и детских садов.