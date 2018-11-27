В Москве построят детский сад со стеклянной башней с часами

Детский сад со стеклянной башней с часами построят на юге Москвы на территории жилого комплекса «ЗИЛАРТ». Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

По словам главы ведомства Константина Тимофеева, здание детского сада построят «в соответствии с требованиями европейского стандарта в области безопасности и экологии EcoMaterial», сообщает агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что многофункциональный комплекс «ЗИЛАРТ» на Автозаводской улице возводят на месте реорганизуемой территории бывшего завода ЗИЛ. После ввода в эксплуатацию дошкольное учреждение на 300 мест будет передано на баланс города.

Всего планируется строительство жилых корпусов общей площадью квартир в 760 080 кв. м с нежилыми помещениями на первых этажах. Также появятся дошкольные учреждения на 1510 мест, из которых 845 мест передадут городу, и общеобразовательная школа на 825 мест.

21 ноября сообщалось, что к 2020 году в Московской области отремонтируют больше 50 детских садов.