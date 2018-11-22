Путин назвал поддержку материнства и детства национальным приоритетом

Поддержка материнства и детства, а также обеспечение достойного уровня жизни российских семей находятся в числе значимых государственных приоритетов, заявил президент России Владимир Путин.

В послании участникам и победителям Всероссийского конкурса «Семья года» он отметил, что этот проект объединил единомышленников из разных регионов страны, которые стремятся поделиться своим опытом.

«Такие примеры счастливой супружеской жизни, ответственного воспитания детей очень важны. Они служат замечательным ориентиром для нашей молодежи, продолжают вековые традиции родительского подвижничества, которыми всегда славилась Россия», — приводит слова главы государства ТАСС.

В конце сентября Путин заявил, что в ближайшие шесть лет объем помощи семьям с детьми в России составит более 2,5 трлн рублей.

Всероссийский конкурс «Семья года» проводится с 2016 года в рамках реализации Концепции государственной семейной политики. Торжественные мероприятия по его итогам проходят в Москве с 21 по 23 ноября.