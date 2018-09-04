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В России будут штрафовать за неверные данные об инвалидах

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Сотрудников Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, по вине которых инвалиды не смогут вовремя получить лекарства или госуслуги, будут штрафовать за непредоставление, а также несвоевременную или неполную, недостоверную передачу данных в Федеральный реестр инвалидов (ФРИ). Минтруд предложил внести соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях (есть у «Известий»).

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Виновным будет грозить взыскание в размере от 10 до 20 тыс. рублей. Повторное нарушение повлечет за собой штраф в размере от 20 до 30 тыс. рублей.

С 2018 года в России при предоставлении государственных и муниципальных услуг по обеспечению инвалидов лекарствами, предоставлению им санаторно-курортного лечения и прочих льгот используются данные ФРИ. Отсутствие в реестре достоверной информации может помешать оказанию помощи людям с ограниченными возможностями.

По информации Минтруда, наполнение реестра еще не завершено, хотя ответственные лица должны были справиться с этим еще к началу 2018 года. Кроме того, сведения об установлении инвалидности поступают с большой задержкой. Новая мера призвана обеспечить достоверность и актуальность данных, а также повысить качество оказания услуг лицам с ограниченными возможностями.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Инвалидов защитят штрафами

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