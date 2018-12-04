Украинцам рекомендовали отказаться от поездок в Россию

Госпогранслужба Украины призвала украинцев воздержаться от поездок в Россию на время действия военного положения. С такой рекомендацией выступил глава ведомства Петр Цигикал 4 декабря.

«Я хотел бы порекомендовать гражданам Украины ограничить в этот период (период военного положения. — Ред.) поездки в Российскую Федерацию», -— цитирует Цигикала агентство «РИА Новости».

Такую рекомендацию Цигикал объяснил якобы отказом «без предоставления каких-либо объяснений» со стороны России украинцам во въезде.

При этом, как заявил ранее во вторник пресс-секретарь ведомства Олег Слободян, только на прошлой неделе Украина отказала во въезде почти 680 россиянам. Причина — неспособность подтвердить цель своего визита в эту страну, пишет ТАСС.

Также 3 декабря в ведомстве отметили снижение в два раза потока россиян, желающих приехать на Украину.

Военное положение было введено Киевом 26 ноября после инцидента в Черном море, когда три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России. Они не отвечали на требования погранслужбы ФСБ и продолжали совершать опасные маневры. Чтобы их остановить, российским военным пришлось применить силу.

Все 24 моряка задержаны, им предъявлены обвинения в нарушении границы. Президент России Владимир Путин назвал инцидент провокацией, организованной украинской властью на фоне подготовки к президентским выборам.

В 10 областях, где объявлен режим, проходят учебные сборы резервистов, оборонно-промышленный комплекс Украины переведен на особый режим работы. Военное положение будет действовать до 26 декабря.

30 ноября Киев запретил въезд в страну российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.