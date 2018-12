В Вашингтоне прошла церемония прощания с Бушем-старшим

В Вашингтоне прошла церемония прощания с 41-м президентом США Джорджем Бушем – старшим. Об этом пишет ТАСС.

Прощание проходило 3 декабря на Капитолийском холме. Гроб с телом политика доставили на борту президентского самолета из Хьюстона и занесли в комплекс Капитолия под ружейный салют. Установили его в центральном зале — ротонде. Почтить память экс-президента пришли законодатели, представители администрации президента, а также политической элиты. В частности, на церемонии присутствовал 43-й президент США Джордж Буш – младший и его семья.

LATEST: Pres. Trump, first lady Melania Trump visit Capitol Rotunda to pay respects to former Pres. George H.W. Bush.



The president tweeted this morning that he also plans to visit privately with members of the Bush family. https://t.co/XmwqMZARun pic.twitter.com/v6prywx2C8