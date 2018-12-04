В Вашингтоне прошла церемония прощания с Бушем-старшим

В Вашингтоне прошла церемония прощания с 41-м президентом США Джорджем Бушем – старшим. Об этом пишет ТАСС.

Прощание проходило 3 декабря на Капитолийском холме. Гроб с телом политика доставили на борту президентского самолета из Хьюстона и занесли в комплекс Капитолия под ружейный салют. Установили его в центральном зале — ротонде. Почтить память экс-президента пришли законодатели, представители администрации президента, а также политической элиты. В частности, на церемонии присутствовал 43-й президент США Джордж Буш – младший и его семья.

LATEST: Pres. Trump, first lady Melania Trump visit Capitol Rotunda to pay respects to former Pres. George H.W. Bush.



The president tweeted this morning that he also plans to visit privately with members of the Bush family. https://t.co/XmwqMZARun pic.twitter.com/v6prywx2C8 — ABC News (@ABC) 4 декабря 2018 г.

Речь перед собравшимися произнес вице-президент США Майкл Пенс и спикер палаты представителей конгресса Пол Райан. Пенс назвал усопшего великим лидером, который очень сильно повлиял на жизнь этого государства, и подчеркнул, что Буш-старший был хорошим и скромным человеком, за всю жизнь не написавшим ни одной автобиографической книги.

Джордж Буш – старший скончался 30 ноября на 95-м году жизни в городе Хьюстон, штат Техас. Он был американским лидером с 1989 по 1993 годы. Нынешний президент США Дональд Трамп объявил 5 декабря днем общенационального траура в связи с кончиной 41-го президента Соединенных Штатов. Как пишет сайт kp.ru, Буша-старшего похоронят 6 декабря на территории президентской библиотеки его имени при Техасском сельскохозяйственном и машиностроительном университете города Колледж-Стейшен. Как напоминает телеканал «Звезда», в апреле 2018 года умерла жена Буша-старшего — Барбара Буш. Вместе пара прожила 73 года.

По словам российского журналиста, аналитика и хроникера американской жизни Михаила Таратута, Буш-старший не был выдающимся лидером, а граждане страны запомнят его по «невторжению в Ирак», пишет НСН.