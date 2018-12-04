В Вашингтоне прошла церемония прощания с Бушем-старшим
В Вашингтоне прошла церемония прощания с 41-м президентом США Джорджем Бушем – старшим. Об этом пишет ТАСС.
Прощание проходило 3 декабря на Капитолийском холме. Гроб с телом политика доставили на борту президентского самолета из Хьюстона и занесли в комплекс Капитолия под ружейный салют. Установили его в центральном зале — ротонде. Почтить память экс-президента пришли законодатели, представители администрации президента, а также политической элиты. В частности, на церемонии присутствовал 43-й президент США Джордж Буш – младший и его семья.
LATEST: Pres. Trump, first lady Melania Trump visit Capitol Rotunda to pay respects to former Pres. George H.W. Bush.— ABC News (@ABC) 4 декабря 2018 г.
The president tweeted this morning that he also plans to visit privately with members of the Bush family. https://t.co/XmwqMZARun pic.twitter.com/v6prywx2C8
Речь перед собравшимися произнес вице-президент США Майкл Пенс и спикер палаты представителей конгресса Пол Райан. Пенс назвал усопшего великим лидером, который очень сильно повлиял на жизнь этого государства, и подчеркнул, что Буш-старший был хорошим и скромным человеком, за всю жизнь не написавшим ни одной автобиографической книги.
Джордж Буш – старший скончался 30 ноября на 95-м году жизни в городе Хьюстон, штат Техас. Он был американским лидером с 1989 по 1993 годы. Нынешний президент США Дональд Трамп объявил 5 декабря днем общенационального траура в связи с кончиной 41-го президента Соединенных Штатов. Как пишет сайт kp.ru, Буша-старшего похоронят 6 декабря на территории президентской библиотеки его имени при Техасском сельскохозяйственном и машиностроительном университете города Колледж-Стейшен. Как напоминает телеканал «Звезда», в апреле 2018 года умерла жена Буша-старшего — Барбара Буш. Вместе пара прожила 73 года.
По словам российского журналиста, аналитика и хроникера американской жизни Михаила Таратута, Буш-старший не был выдающимся лидером, а граждане страны запомнят его по «невторжению в Ирак», пишет НСН.