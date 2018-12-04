Прямой эфир

В Вашингтоне прошла церемония прощания с Бушем-старшим

0
Фото: REUTERS/Eric Thayer
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Вашингтоне прошла церемония прощания с 41-м президентом США Джорджем Бушем – старшим. Об этом пишет ТАСС.

Прощание проходило 3 декабря на Капитолийском холме. Гроб с телом политика доставили на борту президентского самолета из Хьюстона и занесли в комплекс Капитолия под ружейный салют. Установили его в центральном зале — ротонде. Почтить память экс-президента пришли законодатели, представители администрации президента, а также политической элиты. В частности, на церемонии присутствовал 43-й президент США Джордж Буш – младший и его семья.

Речь перед собравшимися произнес вице-президент США Майкл Пенс и спикер палаты представителей конгресса Пол Райан. Пенс назвал усопшего великим лидером, который очень сильно повлиял на жизнь этого государства, и подчеркнул, что Буш-старший был хорошим и скромным человеком, за всю жизнь не написавшим ни одной автобиографической книги.

Джордж Буш – старший скончался 30 ноября на 95-м году жизни в городе Хьюстон, штат Техас. Он был американским лидером с 1989 по 1993 годы. Нынешний президент США Дональд Трамп объявил 5 декабря днем общенационального траура в связи с кончиной 41-го президента Соединенных Штатов. Как пишет сайт kp.ru, Буша-старшего похоронят 6 декабря на территории президентской библиотеки его имени при Техасском сельскохозяйственном и машиностроительном университете города Колледж-Стейшен. Как напоминает телеканал «Звезда», в апреле 2018 года умерла жена Буша-старшего — Барбара Буш. Вместе пара прожила 73 года.

По словам российского журналиста, аналитика и хроникера американской жизни Михаила Таратута, Буш-старший не был выдающимся лидером, а граждане страны запомнят его по «невторжению в Ирак», пишет НСН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Конгресс США отменил голосования из-за смерти Буша-старшего
СМИ узнали последние слова Джорджа Буша-старшего перед смертью

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017