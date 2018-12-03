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Конгресс США отменил голосования из-за смерти Буша-старшего

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Evan Golub
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Сенат и Палата представителей Конгресса США перенесли все запланированные голосования в связи с кончиной бывшего президента Соединенных Штатов Джорджа Буша-старшего. Об этом 3 декабря пишет газета The Hill.

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«В свете ухода президента Джордж Герберт Уокера Буша уведомляю членов Палаты представителей, что проведение голосований на этой неделе не ожидается», — обратился к конгрессменам лидер большинства Палаты представителей Кевин Маккарти. По его словам, следующее голосование в палате запланировано на 10 декабря.

Сенат отменил проведение голосований 3 и 4 декабря. Это решение подтвердил официальный представитель лидера большинства Митча Макконнелла. При этом в среду, 5 декабря, голосования возобновятся.

Джордж Буш-старший ушел из жизни 30 ноября в возрасте 94 лет в Хьюстоне. Прощание с политиком пройдет в здании Капитолия в Вашингтоне в начале недели. Мемориальная церемония состоится 5 декабря в Вашингтонском кафедральном соборе. Экс-хозяина Белого дома похоронят на семейном участке на территории библиотеки его имени при Техасском университете в городе Колледж-Стейшен.

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