Конгресс США отменил голосования из-за смерти Буша-старшего

Сенат и Палата представителей Конгресса США перенесли все запланированные голосования в связи с кончиной бывшего президента Соединенных Штатов Джорджа Буша-старшего. Об этом 3 декабря пишет газета The Hill.

«В свете ухода президента Джордж Герберт Уокера Буша уведомляю членов Палаты представителей, что проведение голосований на этой неделе не ожидается», — обратился к конгрессменам лидер большинства Палаты представителей Кевин Маккарти. По его словам, следующее голосование в палате запланировано на 10 декабря.

Сенат отменил проведение голосований 3 и 4 декабря. Это решение подтвердил официальный представитель лидера большинства Митча Макконнелла. При этом в среду, 5 декабря, голосования возобновятся.

Джордж Буш-старший ушел из жизни 30 ноября в возрасте 94 лет в Хьюстоне. Прощание с политиком пройдет в здании Капитолия в Вашингтоне в начале недели. Мемориальная церемония состоится 5 декабря в Вашингтонском кафедральном соборе. Экс-хозяина Белого дома похоронят на семейном участке на территории библиотеки его имени при Техасском университете в городе Колледж-Стейшен.