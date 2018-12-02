В США могут принять бюджет на неделю ради отсрочки приостановки работы правительства

Бюджет сроком на одну неделю могут принять в США для предотвращения остановки работы правительства. Об этом в субботу, 1 декабря, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на представителей конгресса.

Это позволит отложить приостановку работы федерального правительства до тех пор, пока Вашингтон не простится с бывшим президентом страны Джорджем Бушем-старшим, который скончался 30 ноября.

Если Конгресс США не примет законопроект о бюджете до полуночи 7 декабря, ряду учреждений федерального правительства придется приостановить свою работу из-за отсутствия финансирования.

Президент США Дональд Трамп настаивает на выделении в бюджете следующего финансового года $5 млрд на строительство стены с Мексикой.

Если этого не произойдет, то Трамп хотел бы, чтобы правительство приостановило работу.

15 октября стало известно, что дефицит федерального бюджета США вырос на 17% до $779 млрд. Таковы результаты финансового года по данным отчета минфина США. Больше всего траты возросли на оборонный бюджет (на $33 млрд до $664,7 млрд) и социальное обеспечение (на $43 млрд до $988 млрд).