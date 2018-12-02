Посольство РФ в США приспустило флаг в связи со смертью Буша-старшего

Российские дипломаты выразили соболезнования в связи со смертью экс-президента США Джорджа Буша-старшего. Над посольством в Вашингтоне приспущен флаг.

В дипмиссии отметили, что Буш-старший был выдающимся политиком.

«Он посвятил всю свою жизнь службе своей стране и как военнослужащий во время Второй мировой войны, и в мирное время на высоких должностях», — написали дипломаты в Twitter.

Буш-старший умер в Хьюстоне на 95-м году жизни. Пост президента США он занимал с 1989 по 1993 год.

Пытался избраться на второй срок в 1992 году, но проиграл демократу Биллу Клинтону. Его старший сын Джордж Буш-младший стал 43-м президентом США.

В апреле этого года из жизни ушла супруга Буша-старшего.