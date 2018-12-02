СМИ узнали последние слова Джорджа Буша-старшего перед смертью

Последние слова 41-го президента США Джорджа Буша-старшего перед смертью были адресованы его сыну Джорджу Бушу-младшему, пишет The New York Times.

По данным издания, 1 декабря Буш-младший по громкой связи говорил с находящимся в тяжелом состоянии Бушем-старшим и, назвав его «чудесным отцом», сказал, что любит его.

«Я тоже тебя люблю», –– ответил Буш-старший. Это были его последние слова, в ночь на субботу он скончался.

Как сообщалось ранее, Джордж Буш-старший умер в Хьюстоне на 95-м году жизни. Пост президента США он занимал с 1989 по 1993 год.

Он пытался избраться на второй срок в 1992 году, но проиграл демократу Биллу Клинтону. Его старший сын Джордж Буш-младший стал 43-м президентом США.

При президентстве Буша-старшего США провели военные операции в Панаме, на Филиппинах и в Персидском заливе. В апреле этого года из жизни ушла его супруга Барбара Буш.