Путин выразил соболезнования в связи со смертью Буша-старшего

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Джорджу Бушу-младшему в связи с кончиной его отца, 41-го президента США Джорджа Буша-старшего. Телеграмма с соответствующим текстом опубликована на сайте Кремля 1 декабря.

По словам российского лидера, скончавшийся политик был выдающимся человеком, всю жизнь верно служившим своей родине — «с оружием в руках в годы войны и на высоких государственных должностях в мирное время». Путин заметил, что Буш-старший возглавлял свою страну «на одном из важнейших этапов мировой истории», используя свою мудрость и дальновидность.

«С особой теплотой вспоминаю, как он организовал нашу встречу в своей чудесной усадьбе в Кеннебанкпорте (штат Мэн. — Ред.). Светлая память о Джордже Буше-старшем навсегда сохранится в моем сердце и в сердцах моих соотечественников», — написано в телеграмме.

Буш-старший скончался 30 ноября в Хьюстоне на 95-м году жизни. В апреле 2018 года из жизни ушла его супруга — Барбара Буш, с которой они прожили 73 года.

Буш занимал пост главы государства в 1989–1993 годах, до этого был вице-президентом при Рональде Рейгане. Он пытался избраться на второй срок в 1992 году, но проиграл демократу Биллу Клинтону. Его старший сын — Джордж Буш-младший — был 43-м президентом США, а второй сын — Джеб Буш — занимал пост губернатора штата Флорида.