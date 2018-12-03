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СК проверит инцидент с «горячим» самолетом группы «Чайф»

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Следственный комитет начал проверку по факту инцидента с повышением температуры на борту самолета, летевшего из Новосибирска в Екатеринбург. Об этом ведомство сообщило в своем канале в мессенджере «ТамТам» а понедельник, 3 декабря. 

Следователи установят причины и обстоятельства случившегося и примут по результатам проверки процессуальное решение, говорится в сообщении.

2 декабря на борту самолета авиакомпании S7 еще до взлета стало жарко. Экипаж пояснил, что после начала полета температура нормализуется, но этого не произошло. В результате нескольким пассажирам потребовалась медицинская помощь.

Среди пассажиров были музыканты группы «Чайф». Лидер коллектива Владимир Шахрин рассказал, что воздух, шедший из вентиляции, был очень горячим, «наверное, градусов 45–50». При этом стюардессы говорили пассажирам, что «всё нормально». Также в салоне пахло горелой проводкой.

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