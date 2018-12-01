Попутчик рассказал о полете Меркель в Аргентину обычным рейсом

Пассажир рейса Мадрид–Буэнос-Айрес — аргентинец Агустин Агуэро — рассказал, как летел в одном самолете вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель. Своими впечатлениями он поделился с немецкой газетой Bild.

Политику нужно было попасть на саммит «большой двадцатки» (G20) в Аргентине, но ее правительственный самолет сломался. Канцлеру не удалось предоставить резервный борт из-за трудностей в согласовании графиков правительственных лайнеров, в результате чего ей пришлось лететь обычным рейсом.

По словам Агуэро, хотя Меркель и сидела рядом, он не посмел заговорить с ней. Он добавил, что политик была очень расслабленной и вела себя как обычный пассажир: дружелюбно улыбнулась соседу, пообедала, а после немого вздремнула.

«Она ела йогурт, читала книгу, немного спала. Никаких особых запросов», — рассказывает мужчина, добавив, что не ожидал, что Меркель окажется «настолько обычным человеком».

За час до посадки канцлер вошла в кабину пилотов и сфотографировала их, отмечает газета. По прибытии в аэропорт ее уже ждал кортеж.

Y la última, ya que veo les interesó. pic.twitter.com/2K4z1f2tsR — Agustín Agüero (@AGUSAGUERO20) 30 ноября 2018 г.

Саммит «большой двадцатки» проходит в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря. На второй день Меркель встретилась с президентом РФ Владимиром Путиным на рабочем завтраке. Российский лидер тепло поприветствовал коллегу, пригласил к столу и расспросил о дальнейших планах ее работы в рамках G20. Представители прессы на встрече не присутствовали.