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Попутчик рассказал о полете Меркель в Аргентину обычным рейсом

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Фото: twitter.com/Agustín Agüero
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Пассажир рейса Мадрид–Буэнос-Айрес — аргентинец Агустин Агуэро — рассказал, как летел в одном самолете вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель. Своими впечатлениями он поделился с немецкой газетой Bild.

Политику нужно было попасть на саммит «большой двадцатки» (G20) в Аргентине, но ее правительственный самолет сломался. Канцлеру не удалось предоставить резервный борт из-за трудностей в согласовании графиков правительственных лайнеров, в результате чего ей пришлось лететь обычным рейсом. 

По словам Агуэро, хотя Меркель и сидела рядом, он не посмел заговорить с ней. Он добавил, что политик была очень расслабленной и вела себя как обычный пассажир: дружелюбно улыбнулась соседу, пообедала, а после немого вздремнула.

«Она ела йогурт, читала книгу, немного спала. Никаких особых запросов», — рассказывает мужчина, добавив, что не ожидал, что Меркель окажется «настолько обычным человеком». 

За час до посадки канцлер вошла в кабину пилотов и сфотографировала их, отмечает газета. По прибытии в аэропорт ее уже ждал кортеж.

Саммит «большой двадцатки» проходит в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря. На второй день Меркель встретилась с президентом РФ Владимиром Путиным на рабочем завтраке. Российский лидер тепло поприветствовал коллегу, пригласил к столу и расспросил о дальнейших планах ее работы в рамках G20. Представители прессы на встрече не присутствовали. 

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