Самолет Ангелы Меркель вынужденно приземлился в Кельне по пути на G20

Самолет канцлера ФРГ Ангелы Меркель совершил вынужденную посадку в Кельне на пути на саммит G20 в Буэнос-Айресе. Об этом сообщило агентство DPA в четверг, 29 ноября.

«Из-за технической неисправности канцлерского Airbus «Конрад Аденауэр» канцлер Ангела Меркель была вынуждена прервать свой полет из Берлина на саммит G20 вечером в четверг», — говорится в сообщении.

Отмечается, что воздушное судно развернулось над Нидерландами спустя час после начала полета и приземлилось в Кельне. Там Меркель должна пересесть на запасной самолет.

Между тем аргентинский новостной портал Infobae сообщил, что Меркель пропустит первый день саммита. Официального подтверждения этой информацией с германской стороны нет.

Саммит G20 пройдет в столице Аргентины с 30 ноября по 1 декабря. На нем у Ангелы Меркель, в частности, запланированы встречи с президентом России Владимиром Путиным и президентом Аргентины Маурисио Макри.