Самолет из ОАЭ попытался взлететь без разрешения в Москве

Самолет авиакомпании Fly Dubai попытался без разрешения взлететь в московском аэропорту Шереметьево. Об этом рассказал источник в диспетчерских службах.

Инцидент произошел накануне, сообщает «Интерфакс». Лайнер начал разгоняться, не получив санкции диспетчеров. Службам аэропорта пришлось экстренно прерывать взлет.

Самолет вернулся на стоянку. Вылет задержали на три часа, с экипажем проводилось разбирательство. После этого рейс всё же отправился в Дубай, сказал источник.

29 ноября СМИ сообщили, что взлет одного из рейсов в Шереметьево пришлось прервать из-за постороннего на взлетно-посадочной полосе. Позже пресс-служба аэропорта уточнила, что непосредственно на ВПП людей не было. Один из рабочих, занимавшихся ремонтом рядом с зоной взлета, решил пересечь зону работ бегом. На полосе в это время проходила рулежка, ее прервали, чтобы убедиться в безопасности маневра, после проверки воздушное судно продолжило взлет.