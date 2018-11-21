Самолет сбил мужчину на летном поле Шереметьево

20 ноября экипаж Boeing 737, вылетевшего из Москвы в Афины, сообщил диспетчеру о столкновении с «посторонним предметом», предположительно, зайцем. На территории взлетно-посадочной полосы было обнаружено тело мужчины, погибшим оказался Алберт Григори Епремян 1993 года рождения.

За несколько часов до гибели его сняли с рейса Мадрид–Москва за дебош на борту самолета. По прибытии в Москву Епремяна должны были депортировать в Армению. Однако при посадке в перронный автобус до самолета в Ереван мужчина, проскользнув мимо полицейских, выбежал на взлетную полосу, где попал под взлетающий самолет.