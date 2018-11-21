Прямой эфир

Самолет сбил мужчину на летном поле Шереметьево

0
Выделить главное
вкл
выкл

20 ноября экипаж Boeing 737, вылетевшего из Москвы в Афины, сообщил диспетчеру о столкновении с «посторонним предметом», предположительно, зайцем. На территории взлетно-посадочной полосы было обнаружено тело мужчины, погибшим оказался Алберт Григори Епремян 1993 года рождения.

За несколько часов до гибели его сняли с рейса Мадрид–Москва за дебош на борту самолета. По прибытии в Москву Епремяна должны были депортировать в Армению. Однако при посадке в перронный автобус до самолета в Ереван мужчина, проскользнув мимо полицейских, выбежал на взлетную полосу, где попал под взлетающий самолет.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017