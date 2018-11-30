В Шереметьево опровергли информацию о постороннем на взлетной полосе

Пресс-служба аэропорта Шереметьево опровергла информацию о задержке рейса из-за постороннего человека на взлетно-посадочной полосе. Работник строительной организации находился не на полосе, а рядом с ней, заявили в аэропорту.

29 ноября в Шереметьево велись плановые работы, связанные с реконструкцией, сообщает агентство городских новостей «Москва». В 16:00 один из работников (он был одет в спецодежду со светоотражающими полосами и имел пропуск в зону режимных ограничений) решил перебежать зону работ. В это время на ВПП осуществлялось руление воздушных судов. Для соблюдения безопасности его было решено остановить.

После проверки безопасности маневра воздушное судно продолжило руление и вылетело по расписанию, сообщили в аэропорту.

«Непосредственно на взлетно-посадочной полосе посторонних лиц и несанкционированных передвижений не было», — подчеркнула пресс-служба.

Ранее «Известия» сообщили, что пассажирскому самолету пришлось прервать взлет из-за человека на взлетно-посадочной полосе. Известно, что это был рабочий и он не пострадал.

20 ноября после вылета в Афины экипаж Boeing 737 сообщил диспетчеру о столкновении с животным. Поскольку системы не сигнализировали о повреждениях, то самолет не стали возвращать в аэропорт вылета. Позже во время осмотра территории было обнаружено тело мужчины. Выяснилось, что это гражданин Армении Алберт Григори Епремян 1993 года рождения. За несколько часов до инцидента его сняли с рейса Мадрид–Москва за дебош на борту самолета. Из Москвы его должны были депортировать на родину.