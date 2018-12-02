Лидер группы «Чайф» рассказал подробности ЧП на борту самолета

Российский рок-музыкант, солист группы «Чайф» Владимир Шахрин рассказал подробности инцидента на авиарейсе Новосибирск–Екатеринбург, очевидцем которого он стал.

По его словам, в новосибирском аэропорту Толмачево пассажиры самолета столкнулись с тем, что из вентиляции «полил абсолютно неприемлемой температуры воздух».

«Я прикладывал руку наверх, мне кажется, что обжигало руку. Наверное, градусов 45–50 было. Самолет начал моментально нагреваться», — цитирует музыканта Пятый канал.

Шахрин отметил, что пассажиры возмущались, однако стюардессы «сказали, что все нормально».

По словам музыканта, самолет еще полчаса ждал взлета, и в салоне стало пахнуть горелой проводкой. Только после этого к пассажирам обратился командир экипажа, который заверил, что бортовые системы в норме и после взлета температура нормализуется.

«Спустя 20 минут полета вроде все стабилизировалось, но радость была недолгая: через какое-то время снова повалил горячий воздух», — рассказал артист.

Он отметил, что в течение всего полета «были явные проблемы с системой кондиционирования: то жар, то холод».

Шахрин добавил, что «пассажиры были в ужасном состоянии», двум женщинам стало плохо.

Ранее 2 декабря сообщалось, что участники группы «Чайф» стали свидетелями инцидента на борту самолета, следовавшего по маршруту Новосибирск–Екатеринбург.