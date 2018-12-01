Постпред России в ОЗХО заявил о надуманных обвинениях со стороны США

Соединенные Штаты и их союзники во время обзорной конференции Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) выдвигали в адрес России надуманные обвинения. Об этом заявил постоянный представитель РФ в ОЗХО Александр Шульгин.

По словам Шульгина, в рамках обзорной конференции американская делегация выдвинула в адрес России, Ирана и Сирии «ни на чем не основанные обвинения», а также выражала «солидарность Великобритании в связи с известными событиями в Солсбери».

«Получалось всё это у них, однако, очень натужно и неубедительно», — отметил Шульгин. Российский постпред добавил, что группа западных стран «сделала всё возможное», чтобы итоговый документ встречи не был согласован.

«По сути, они убили обсуждаемый проект, вбросив в самый последний момент формулировки, абсолютно неприемлемые значительному числу государств, в том числе и нам, по принципиальным соображениям», — цитирует Шульгина «РИА Новости».

Ранее Шульгин заявил, что США, по сути, потворствуют химическому терроризму, поддерживая действующие на территории САР экстремистские группировки.

24 ноября террористы атаковали кварталы Алеппо содержащими хлор снарядами. Медицинская помощь потребовалась 70 пострадавшим, причем четверо из них — дети. Сирийская армия нанесла ответный удар по позициям террористов.