Черные, как Выкса: за беспределом в городе стоит беспризорность

Если семья и государство не в состоянии воспитать проблемного подростка, о нем позаботится улица, говорит исторический опыт. Вот только последствия такой педагогики через 5–10 лет, а то и раньше, окажутся катастрофическими для законопослушных граждан. Благодаря соцсетям стало известно об «особенностях» уличной жизни беспризорников города Выкса Нижегородской области: предполагаемых малолетних убийц местного собирателя лома поймала не полиция, а дворовый хулиган, возомнивший себя авторитетом. В наказание за расправу над асоциальным пенсионером он заставил несовершеннолетних парней вступить друг с другом в половой контакт. По чьей вине в городке под Нижним Новгородом уголовники стали вершить правосудие, выясняли «Известия».

Об этой истории, случившейся всего в 400 км от столицы, вероятно, никто бы не узнал, если бы сами действующие лица не заявили о себе на всю Россию. Началось всё с видеоролика в соцсети, на котором некто Армен отчитывает двух несовершеннолетних мальчишек. Из диалога старшего с младшими становится понятно, что несколько дней назад произошло убийство «деда», который собирал металлолом.

В кадре своеобразный судебный процесс: подростки оправдываются, их слова опровергают люди за кадром, они в итоге признаются в том, что забили до смерти человека. А потом пытались поджечь. Попутно выясняется, что дети заставляли его заниматься попрошайничеством. Одного из малолеток бьют, когда он отрицает свою вину, а потом соглашается с обвинением.

В итоге «судья» под угрозой расправы заставляет ребят совершить в отношении друг друга действия сексуального характера. Действие не имеет сексуальной подоплеки — это ритуал публичного унижения подростков. Все это снимает сообщник Армена на видео. Позднее ролик собрал больше миллиона просмотров в соцсети.

Резонный вопрос, который рождается у зрителя после просмотра, — почему все действующие лица в кадре на свободе и где силовики Выксы?

Торжество понятий

Как позже установят следователи СКР, 28 октября два школьника 14 и 16 лет (те самые ребята в кадре) украли радиаторы в строящемся помещении. Спрятать похищенное дети договорились у своего 59-летнего собутыльника. Спустя сутки металлолом из квартиры алкоголика исчез. Подростки заподозрили своего старшего знакомого в обмане. В наказание они жестоко избили его металлическими трубами. После этого дети подожгли свою жертву. От полученных увечий спустя несколько дней мужчина скончался в больнице.

Для справки, по данным на сайте одной из региональных компаний по приему лома, за 1 кг алюминия можно выручить 50–70 рублей, те же деньги можно получить за кило нержавейки. Больше всего ценится медь — 270–320 рублей за 1 кг. То есть человека забили из-за суммы, едва ли превышающей пару тысяч рублей (если допустить, что радиаторы и трубы весили до 10 кг).

Выкса_1 Избитый двумя несовершеннолетними пожилой мужчина, которого они заподозрили в продаже украденного металлолома Фото: выкса.рф

Примечательно, что первыми на предполагаемых преступников вышли не следователи регионального подразделения СКР и полиции, а 18-летний местный житель, дворовый лидер малолеток. Случилось это 13 ноября, то есть спустя 2,5 недели после зверского избиения (мужчине размозжили голову).

Ситуацией заинтересовались правоохранители. Причем первым по подозрению в принуждении к насильственным действиям сексуального характера был задержан Армен — он уже арестован. Сами подростки попали в руки правосудия только 15 ноября. Оба несовершеннолетних находятся под домашним арестом.

Монстры с детским лицом

Старший из предполагаемых убийц имел проблемы с поведением, ходил в коррекционную школу, рано начал употреблять спиртное и курить, пишет РИА Новости. Его младший товарищ также отличался агрессивным характером — оба были на учете в детской комнате полиции. По словам их знакомых, друзья относили себя к фанатам столичного футбольного клуба «Спартак», на страницах приятелей — фотографии и видео с околофутбольной тематикой: сюжеты со стычками группировок, нападениями на сотрудников правопорядка. Оба юноши из проблемных семей.

«При изучении личности несовершеннолетних обвиняемых установлено, что оба подростка состоят на учете в ПДН ОУУП и ПДН ОМВД России по городу Выкса, ранее неоднократно совершали общественно опасные деяния, от ответственности за совершение которых освобождались в связи с недостижением возраста привлечения к уголовной и административной ответственности. Полученные следствием данные свидетельствуют о ненадлежащем исполнении должностными лицами ИДН ОМВД России по городу Выкса своих обязанностей по профилактике преступлений, совершенных несовершеннолетними», — говорится в сообщении СКР.

Фото: соцсети Скриншот с видео «суда» над несовершеннолетними, подозреваемыми в убийстве пожилого мужчины

Также ведомство возлагает на полицейских вину за нерасторопность в поисках предполагаемых преступников. «При надлежащей работе сотрудников полиции по своевременному задержанию несовершеннолетних удалось бы предотвратить совершение преступления в отношении них (несовершеннолетних подозреваемых. — Ред.)», — считают в СК.

Между тем руководитель подразделения, к которому у следственных органов возникли претензии, была на хорошем счету в городе. В частности, Совет депутатов городского округа удостоил заместителя начальника ОМВД по делам несовершеннолетних Наталью Борисову чести попасть на доску почета.

Изображая зеков

«У подростков довольно много реакций, они определяют их поведение.То, что сделал 18-летний парень, — это, говоря языком психиатрии, реакция имитации. Подростки перенимают модели поведения у старших, имеющих для них авторитет, в данном случае у уголовников. То есть подражают. Заставляя несовершеннолетних вступить в противоестественную связь, он имитировал поведение людей в колонии (в силу его представления). Таким образом он ставит, как ему кажется, этих ребят в подчиненное положение. Это был символический акт того, что они ему теперь подчиняются», — объясняет поведение инициатора самосуда психиатр, кандидат медицинских наук Петр Каменченко.

Подобные посягательства на половую неприкосновенность несовершеннолетних обычно имеют тяжелые последствия для их психики.

Психиатр также не исключил, что многое может зависеть от психического здоровья малолетних подследственных. «Если у них есть расстройства, например олигофрения, то они могут попросту забыть, что над ними надругались, уже через неделю, месяц, полгода — у всех по-разному. Для нормального здорового человека сексуальное унижение, тем более если за ним стоит ритуальный акт, — это большая психотравма. В дальнейшем эти ребята могут и сами имитировать подобное — могут поймать более слабого, малыша и подвергнуть подобному насилию. Другой вариант, если человек достаточно слаб, у него нет достаточных психических сил к сопротивлению, он будет выполнять всё, что ему скажут. Потому что уровень самоуважения после такого надругательства будет предельно низким», — говорит Каменченко.

Территория беспредела

Населенный пункт Выкса (проживает чуть больше 50 тыс. человек) со статусом городского округа в области считается процветающим в экономическом плане — здесь сразу несколько серьезных промышленных производств, связанных с машиностроением, черной металлургией, лесопереработкой, производством стройматериалов, пищепромом и изготовлением алкогольной продукции. Да и детский досуг в городке обслуживается на уровне: 28 библиотек, две детских музыкальных школы, музей, а еще спортсекции: восточные единоборства, горные лыжи, тхэквондо, баскетбол, волейбол, футбол, легкая атлетика… Если верить официальным информационным ресурсам города.

И тем не менее в регионе, насколько можно судить по местным СМИ, процветает диктатура уголовников.

Региональное издание «Выкса в курсе» неоднократно сообщало о криминальных проблемах города, связанных с увеличением числа мелких хищений имущества и насильственных преступлений. Участились кражи металлических изделий, проводов, велосипедов, аккумуляторов с автомобилей. Настоящей эпидемией стали магазинные кражи.

В местной прессе неоднократно поднимался вопрос о том, справляется ли местная полиция с ситуацией в городе. Одна из причин трудностей в борьбе с локальной преступностью — идеология, захватившая сознание местной молодежи: культ криминального образа жизни, или так называемая субкультура АУЕ (от выражения «арестантский уклад един»), романтизирующий образ жизни уголовников и «понятия».

Фото: соцсети Фото со страницы соцсети одного из подозреваемых в убийстве пожилого мужчины

Одна из черт этой моды — ненависть к органам правопорядка. К примеру, в августе при исполнении обязанностей в городе был жестоко избит полицейский, прибывший по вызову фельдшера. Медработница пожаловалась на дебошира, мешавшего ей выполнять обязанности на вызове. Патрульный вступился и был нокаутирован хулиганом. В ноябре суд приговорил 26-летнего выксунца к трем годам колонии… условно.

Местные журналисты также сообщали о фактах самосуда одних жителей города над другими. В качестве примера приводится поджог автомобиля в микрорайоне Молодежный в феврале прошлого года. Потерпевший — местный депутат Александр Кобяков, оказавшийся беззащитным перед криминалитетом. Полиция в течение двух месяцев не смогла раскрыть это преступление. В марте прошлого года уголовники спалили еще три автомобиля на Досчатинском шоссе. Как выяснилось позже, одна из машин принадлежала местному бизнесмену, владельцу мебельного магазина, а другие — его сотрудникам.

«Выкса становится похожа на криминальный Чикаго, где конфликты решают таким образом», — прокомментировал тогда ситуацию пострадавший коммерсант Алексей Колюшев.

Поджог в Выксе — излюбленный инструмент запугивания и сведения счетов. На форумах в соцсетях погорельцы жалуются, что правоохранители далеко не всегда возбуждают уголовные дела по поджогам после пожаров. При таинственных обстоятельствах люди регулярно лишаются в городском округе не только автомобилей, но и гаражей, и загородных домов из-за огня. Злоумышленники в сентябре прошлого года пытались поджечь даже магазин «Пятерочка», писал портал выкса.рф. К счастью, пожарные сумели ликвидировать возгорание на ранней стадии.

Выкса_2 Магазин «Пятерочка» в Выксе после пожара Фото: выкса.рф

Стоит сказать, что еще 15–20 лет назад Выкса уже имела плохую репутацию в криминальном плане из-за обилия бандитских шаек. Пожалуй, самыми отмороженными считались братья Родины. Родственники были детьми некогда уважаемого и законопослушного местного жителя — пастора баптистской церкви, занимались футболом. Но позже старший из сыновей, Павел, стал наркоманом и потянул за собой на преступный путь еще троих братьев — Максима, Владимира и Андрея. Они отнимали и вымогали имущество у земляков.

Милиция крепко взялась за них — родственники неоднократно отправлялись в колонию, но на путь исправления не встали. В городе сформировался своеобразный культ Родиных — у них появились малолетние подражатели.

Одной из причин нового криминального витка в развитии города стали его экономические успехи. Кстати, Выкса готовится принять Всероссийский форум и финал конкурса нацпремии «Моногород. Бизнес-успех — 2019».

«Это обычная история, когда в бурно развивающемся промышленном городке появляются криминальные группы. Появляются доходные производства, прибыль, а вместе с ней и те, кто хочет паразитировать на чужих успехах. Бандиты остро нуждаются в отмороженных «кадрах», поэтому ведется и «воспитательная работа» с молодежью. Их взращивают, чтобы потом пускать в бой за денежные знаки. Главные принципы, которые вдалбливают бандитам, — подчинение старшим, круговая порука, молчание — золото и ненависть к полиции. Это управляемый процесс: если государству не нужны кадры, их подберет братва», — рассказывает бывший сотрудник РУБОПа.