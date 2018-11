Аномально крупного быка обнаружили в Австралии

На аномально крупного быка ростом около двух метров обратили внимание журналисты австралийских СМИ. Об этом пишет «Би-би-си».

По информации издания, животное обитает на одной из ферм в штате Западная Австралия. Речь идет о кастрированном быке фризской породы по кличке Никерс ростом 194 см. Известно, что ему семь лет, а его вес составляет около 1,5 т.

По словам хозяина фермы Джеффа Майерса, изначально он планировал отправить животное на скотобойню, однако его спасла неожиданная слава, потому он решил оставить его в живых, тем более что «он безобидный, никого не трогает», пишет сайт kp.ru. Мужчина также добавил, что изначально купил Никерса, чтобы тот выполнял роль возглавляющего стадо быка. Отмечается, что животное проживет всю оставшуюся жизнь на ферме, поскольку он слишком крупный для продажи.

An enormous steer in Western Australia is making headlines. At 194cm 'Knickers' is the largest in his category in Australia. Story: https://t.co/ZI472MBUU4 #7News pic.twitter.com/MDEMwEbD8R