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Трое детей и двое взрослых погибли от отравления угарным газом под Саратовом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Семья из пяти человек, в том числе трое малолетних детей, погибли от отравления угарным газом в квартире одного из домов Красноармейского района Саратовской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона.

Инцидент произошел в селе Гвардейское. «Фельдшер проводил медицинский осмотр, в одной из квартир дома он обнаружил тела пяти человек, среди которых дети. Одному из них шесть лет, другому два года, еще один ребенок родился в 2018 году» — приводит ТАСС комментарий собственного источника.

Сейчас на месте работают оперативные службы, устанавливаются обстоятельства произошедшего. В экстренных службах отметили, что на телах погибших не обнаружено признаков насильственной смерти. «Не исключено, что они отравились угарным газом. Точные причины смерти установит судебно-медицинская экспертиза», — пояснил источник.

Как пишет ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на первого замглавы администрации Красноармейского района Александра Зотова, эта семья была не совсем благополучной. Губернатор региона Валерий Радаев выразил соболезнования родным и близким погибших.

21 ноября в Ставропольском крае от отравления угарным газом погибли трое мужчин в возрасте от 50 до 60 лет. Причиной трагедии могло стать нарушение правил эксплуатации печи.

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