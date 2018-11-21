Три человека насмерть отравились угарным газом в Ставропольском крае

Следственный комитет начал поверку по факту гибели трех мужчин в результате отравления угарным газом в Ставропольском крае. По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение правил эксплуатации печи.

Тела трех мужчин в возрасте 54, 55 и 57 лет были обнаружены в частном доме в поселке Ленинском. Признаков насильственной смерти сотрудники правоохранительных органов не обнаружили. По предварительным данным, задымление в доме произошло из-за того, что заслонка в печи была закрыта, когда потерпевшие спали. Об этом сообщает NewsTracker.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что мужчина и женщина скончались в собственном доме в Краснодарском крае из-за отравления угарным газом.