Пятикратный чемпион «Формулы-1» Хэмилтон победил в заключительном этапе сезона

Британский гонщик Льюис Хэмилтон, выступающий за команду Mercedes, одержал победу в заключительной гонке сезона 2018 года. Соревнование прошло в Абу-Даби в воскресенье, 25 ноября, передает ТАСС.

Вторым финишировал немец Себастьян Феттель из Ferrari, третью позицию занял голландец Макс Ферстаппен из Red Bull.

Выступающий за Williams россиянин Сергей Сироткин по итогам гонки занял последнее, 15-е место, его напарник по команде Лэнс Стролл — 13-е место. Сироткин заявил, что пропустит следующий сезон «Формулы-1».

За два этапа до конца сезона чемпионом мира стал Льюис Хэмилтон. Для него этот титул стал пятым в карьере. По количеству титулов британец уступает только немцу Михаэлю Шумахеру, на счету которого семь побед в чемпионате мира.