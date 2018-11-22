Сироткин не выступит в «Формуле-1» в сезоне-2019

Российский пилот команды Wiliams Сергей Сироткин заявил, что не будет выступать в «Формуле-1» в следующем сезоне. Об этом он рассказал в четверг, 22 ноября, в своем Twitter.

«Дорогие друзья, к большому сожалению, в следующем году я не буду выступать в «Формуле-1», — написал гонщик.

По его словам, прошедший год был достаточно трудным для него и далеко не всё получалось так, как он хотел. При этом гонщик отметил, что вложил всю душу в работу.

«Спасибо за то внимание, которое я получил во время Гран-при России в Сочи, оно действительно тронуло меня. Спасибо вам всем за вашу поддержку, за вашу веру и теплые слова. Спасибо за всё, друзья», — говорится в сообщении.

Известно, что команда Wiliams уже подписала контракт с поляком Робертом Кубицей, который со следующего сезона будет выступать в качестве основного пилота в «Формуле-1».

В нынешнем сезоне Сироткин набрал одно очко и занимает последнее место в зачете пилотов.

Гран-при России «Формулы-1» проходил в «Сочи-Автодроме» с 28 по 30 сентября. Первым стал британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон. Второе место занял финский пилот Mercedes Валттери Боттас, третье — немецкий гонщик Ferrari Себастьян Феттель. Сироткин финишировал 14-м.