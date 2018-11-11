Хэмилтон обвинил Сироткина в неуважении после квалификации в Бразилии

Гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон заявил, что российский пилот Williams Сергей Сироткин действовал неуважительно в квалификации бразильского этапа «Формулы-1». 10 ноября в квалификации Гран-при Бразилии Сироткин на большой скорости едва не врезался в Хэмилтона.

«Я заметил, что сзади на большой скорости приближается машина. Все мы знаем, что в такие моменты нужно сохранять дистанцию. В целом это был довольно неуважительный маневр. И опасный для нас обоих», — приводит слова Хэмилтона RT.

Российский гонщик заявил, что Хэмилтон увидел его в последний момент и попытался избежать столкновения. По его словам, британец открыл траекторию для маневра, но в итоге Сироткину пришлось проехать по траве, что испортило его круг.

При этом стюарды Гран При Бразилии после окончания квалификации выписали предупреждения Сироткину и Кевину Магнуссену. Пилоты были признаны виновными в том, что слишком медленно возвращались в боксы после быстрого круга.

Хэмилтон, ранее досрочно ставший чемпионом «Формулы-1», показал в квалификации лучшее время. Вторым стал немец Себастьян Феттель, третьим — финский пилот Mercedes Валттери Боттас. Сироткин финишировал 15-м.

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