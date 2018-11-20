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Сын Шумахера выступит в Гонке чемпионов – 2019

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Фото: Global Look Press/Uwe Anspach
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Сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера Мик представит сборную Германии в Гонке чемпионов в 2019 году. Об этом сообщили на сайте соревнования во вторник, 20 ноября.

Отмечается, что напарником по 19-летнего Шумахера-младшего станет четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель. Для него соревнование станет восьмым по счету. С 2007 по 2012 год Феттель побеждал на турнире вместе с Шумахером-старшим.

В сезоне 2018 года Мик Шумахер стал чемпионом «Формулы-3».

«Я поражен тем, что меня пригласили участвовать в Гонке чемпионов, — заявил спортсмен, — Еще больше я ошеломлен тем, что сформирую сборную Германию с Себастьяном Феттелем. Это будет сложное испытание для меня, потому что Себастьян является опытным участником Гонки чемпионов, конечно же, я хочу быть достойным напарником для него».

Гонка чемпионов — ежегодное международное соревнование. В нем принимают участие лучшие гонщики из самых престижных серий. Первая гонка прошла в 1988 году. Мероприятие состоит из индивидуального первенства и командного.

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