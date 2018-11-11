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Хэмилтон выиграл предпоследний этап «Формулы-1»

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Фото: REUTERS/Paulo Whitaker
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Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон победил в гонке на предпоследнем этапе чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Бразилии.

Второе место занял голландский гонщик Red Bull Макс Ферстаппен. Тройку замкнул финский пилот Ferrari Кими Райкконен.

Российский пилот Williams Сергей Сироткин пришел к финишу 16-м. Его партнер по команде Лэнс Стролл занял 18-е место.

Mercedes на этом этапе досрочно завоевал Кубок конструкторов.

В конце октября Хэмилтон стал пятикратным чемпионом мира по автогонкам «Формулы-1» за два этапа до конца сезона. Британец набрал 358 очков. Перед последним этапом на его счету 383 очка.

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