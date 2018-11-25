СМИ сообщили о гибели семьи из 14 человек на востоке Сирии после авиаудара

14 членов семьи погибли в результате авианалета международной коалиции во главе с США на сирийскую деревню Шаафа (провинция Дейр-эз-Зор). Об этом сообщил саудовский телеканал Al Ekhbariya в воскресенье, 25 ноября.

«Авиация международной коалиции совершила новое преступление: в результате авиаудара по деревне Шаафа погибли 14 мирных жителей — членов одной семьи», — заявили журналисты.

24 ноября террористы атаковали кварталы сирийского Алеппо. Они выпустили содержащие хлор снаряды по жилому району аль-Халидия, улице Нил и району аз-Захра. В результате атаки пострадали 107 мирных жителей, среди которых есть женщины и дети. В ответ сирийская армия нанесла удар по позициям боевиков к северу от города.

21 ноября государственное телевидение Сирии сообщило о гибели мирных жителей в городе Хаджин в Дейр-эз-Зоре в результате авиаударов международной коалиции во главе с США с применением белого фосфора, запрещенного международными конвенциями.

14 ноября сообщалось, что коалиция использовала кассетные боеприпасы во время ударов авиации по сирийским городам Хаджин и Шаафа.