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Житель Самары убил жену с малолетней дочерью и свел счеты с жизнью

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Фото: следственный комитет Российской Федерации
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Полицейские обнаружили тела супругов и их малолетней дочери в одном из домов в Самаре. По версии следствия, 56-летний глава семьи два дня назад убил 36-летнюю супругу и двухлетнюю дочь, а затем покончил с собой.

Как сообщается 21 ноября на сайте СУ СК России по Самарской области, преступление произошло в одной из квартир дома по улице Клинической, дверь в квартиру была закрыта изнутри.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса России («Убийство двух лиц»). Правоохранители проводят осмотр места происшествия, назначили судебные экспертизы, выясняют обстоятельства трагедии.

19 ноября суд арестовал пенсионерку из Ростова-на-Дону, которую подозревают в убийстве троих родственников, включая восьмилетнего мальчика. Тела троих человек обнаружили в минувшие выходные в одной из квартир в Западном микрорайоне города.

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