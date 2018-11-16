Жительница Ямала убила мужа из-за плохого ремонта

Жительница города Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) убила своего мужа из-за некачественно проведенного ремонта, сообщает региональная прокуратура в пятницу, 16 ноября.

Конфликт произошел в конце сентября 2018 года. Супруги вместе употребляли спиртное. Через какое-то время произошел конфликт из-за ремонта, в результате которого женщина нанесла своему мужу удар ножом в область грудной клетки.

Осознав случившееся, злоумышленница вызвала скорую помощь, а те, в свою очередь, сотрудников полиции. После она публично оскорбила одного из них.

Теперь женщину обвиняют в убийстве супруга и оскорблении правоохранителя, находящегося при исполнении должностных обязанностей. Она свою вину не отрицает. Ей грозит тюремный срок до 15 лет.

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