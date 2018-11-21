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Студентам предложили финансово облегчить путешествия по России

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Вице-премьер России Ольга Голодец, выступая 21 ноября на встрече «Роль студенческих СМИ в развитии культуры, спорта и туризма», предложила ввести льготные билеты для путешествия студентов по стране.

«В рамках координационного совета давайте поднимем эту тему и сделаем студенческий билет. Потому что, действительно, для проезда по России студенты, наша молодежь должна иметь очень серьезную дотацию, чтобы иметь возможность посмотреть, увидеть, услышать и понять», — приводит ее слова ТАСС.

Такое предложение вице-премьер сделала после реплики студентки из Севастополя, по словам которой, не все студенты могут путешествовать по России из-за дороговизны билетов.

Ранее 20 ноября на выставке «Транспорт России» прошла презентация нового плацкартного вагона. Как заверил генеральный директор Федеральной пассажирской компании (ФПК) Петр Иванов, ввод новых вагонов в эксплуатацию не приведет к росту цен на железнодорожные билеты.

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