Раскрыты способы значительно сэкономить на авиабилетах

Эксперты рассказали, как путешественники могут сэкономить на покупке авиабилетов. Одним из советов для желающих отправиться в зарубежные страны стало отслеживание курса рубля по отношению к европейским валютам.

По данным специалистов, стоимость билетов иностранных авиакомпаний на международные рейсы определяется на основе специального курса Международной ассоциации воздушного транспорта IATA. При этом данный курс меняется один раз в неделю — в среду. Поэтому если во вторник по итогам торгов курс евро или доллара возрастет, то выгоднее купить билет немедленно, поскольку уже на следующий день их цена увеличится.

Также путешественникам советуют покупать билеты заблаговременно.

«Недорогие билеты на дальнемагистральные перелеты (Северная и Южная Америка, Австралия, Южная Африка) нужно искать за полгода и более до вылета», — цитирует директора по развитию сервиса путешествий OneTwoTrip Аркадия Гинеса «РИА Новости».

При этом к билетам в страны Европы эксперт рекомендует присматриваться за три-четыре месяца, на рейсы внутри страны — за 1,5 месяца.

Также в качестве экономии рекомендуют обращаться к услугам туроператоров, которые зачастую продают туры по цене перелета, а иногда даже дешевле. При поиске билетов туристам рекомендуют не ставить конкретное число, а смотреть вылеты и на соседние даты. Эксперты отмечают, что иногда дешевле провести один лишний день в отеле, чем купить билеты на определенную дату.

Кроме того, любителям путешествий советуют присматриваться к открытию новых направлений. Зачастую авиакомпании на старте продаж билетов продают их за минимальную цену, а у лоукостеров такой полет может обойтись в 500–600 рублей в одну сторону.

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