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Экс-мэр Нью-Йорка пожертвовал $1,8 млрд на образование бедных студентов

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Фото: Global Look Press/Wang Ying
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Бывший мэр Нью-Йорка, бизнесмен Майкл Блумберг пожертвовал университету Джонса Хопкинса $1,8 млрд на образование для малоимущих студентов. Об этом пишет Thе New York Times.

«Я хочу открыть такую же дверь возможностей, которую имел я, для поколений талантливых студентов независимо от их финансового положения», — приводит слова Блумберга телеканал «360».

Бизнесмен объяснил, что при поступлении необходимо было предоставить документы, подтверждающие возможность оплатить обучение, поэтому приемная комиссия при формировании списка зачисленных студентов отдавала предпочтение абитуриентам из более богатых семей.

Блумберг также отметил, что благодаря его пожертвованию финансовый вопрос не будет фактором при принятии решения о поступлении. Он признался, что и сам был студентом этого университета и был вынужден учиться на студенческий кредит.

Майкл Блумберг был мэром Нью-Йорка с 2002 по 2013 годы. С января 2014 года он занимается вопросами городов и изменения климата в ООН.

 

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