Гуляющий по дороге тигр попал на видео в ЕАО

Амурского тигра сняли на видео возле дороги между селами Казанка и Бирофельд Биробиджанского района ЕАО. Хищник попал в поле зрения пассажиров легкового автомобиля, сообщает ИА ЕАОMedia.

Зверя заметили, когда он спокойно переходил дорогу. Машина приблизилась к этому месту, а тигр спокойно ожидал ее приближения.

В конце октября сотрудники госохотнадзора Приморья отловили тигра, замеченного в районе поселка Ясеневый, и отправили в хабаровский реабилитационный центр. После обследования у него было обнаружено инфекционное заболевание. Напомним, хищник несколько дней провел на речной косе, не реагируя на приближение людей, что является нетипичным для дикого зверя.