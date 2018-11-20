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Гуляющий по дороге тигр попал на видео в ЕАО

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Амурского тигра сняли на видео возле дороги между селами Казанка и Бирофельд Биробиджанского района ЕАО. Хищник попал в поле зрения пассажиров легкового автомобиля, сообщает ИА ЕАОMedia.

Зверя заметили, когда он спокойно переходил дорогу. Машина приблизилась к этому месту, а тигр спокойно ожидал ее приближения.

В конце октября сотрудники госохотнадзора Приморья отловили тигра, замеченного в районе поселка Ясеневый, и отправили в хабаровский реабилитационный центр. После обследования у него было обнаружено инфекционное заболевание. Напомним, хищник несколько дней провел на речной косе, не реагируя на приближение людей, что является нетипичным для дикого зверя.

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