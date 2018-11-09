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Гималайского медвежонка изъяли у жителей Приморья

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Фото: siberian-tiger.ru
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Департамент охотнадзора Приморья изъял у местных жителей гималайского медвежонка. Животное поместили в центр реабилитации тигров и других редких животных.

Как сообщает межрегиональная общественная организация «Центр «Тигр» на своем сайте, «медвежонок жил в ужасной маленькой клетке рядом с людьми».

Медвежонок оказался молодой самкой 2018 года рождения. Окончательное решение о возможности выпуска будет принято весной.

8 ноября координатор проектов Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Михаил Стишов сообщил, что белые медведи начали охоту на суше на мышей и северных оленей из-за сокращения площадей морских льдов, вызванного изменением климата.

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