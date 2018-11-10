Обнимающихся страуса и осла застали на заброшенной ферме в США

Натуралисты нашли на одной из заброшенных ферм в американском штате Южная Каролина пару необычно дружных животных — страуса-эму и осла, получивших клички Диана и Джек.

Они стали еще одним редким примером «межвидовой дружбы». По словам зоологов, животные любят обниматься и спят вместе, передает телеканал «360».

Сейчас сотрудники департамента охраны диких птиц пытаются найти новых хозяев для пары. Отмечается, что сделать это будет тяжело, что связано с их неразлучностью, агрессивным поведением по отношению к другим животным и сложностями в транспортировке.

Многие живые существа могут вступать в симбиоз — «сотрудничать» с представителями других видов и извлекать из этого пользу. При этом дружба среди животных, никогда не контактировавших с человеком, фактически никогда не развивается в природе.

Однако существуют и исключения, яркий пример которого — дружба козла Тимура и тигра Амура из Приморского сафари-парка. Отношения между хищником и его предполагаемой жертвой начались в конце осени 2015 года, когда козла привели в вольер к тигру в качестве обеда.

Ранее сообщалось, что сочинский козел черного окраса по кличке Обама посетил Приморский сафари-парк, где подружились козел Тимур и тигр Амур. Также было опубликовано видео, на котором запечатлено, как директор парка вместе с козлом гуляют по Сочи.