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Обнимающихся страуса и осла застали на заброшенной ферме в США

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Фото: youtube.com
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Натуралисты нашли на одной из заброшенных ферм в американском штате Южная Каролина пару необычно дружных животных — страуса-эму и осла, получивших клички Диана и Джек.

Козел Тимур и тигр Амур станут героями детских книг
Козел Тимур и тигр Амур станут героями детских книг
История дружбы животных из приморского сафари-парка вдохновила всероссийский Центр «Амурский тигр» на создание детского персонажа для книг, мультфильмов и театра

Они стали еще одним редким примером «межвидовой дружбы». По словам зоологов, животные любят обниматься и спят вместе, передает телеканал «360».

Сейчас сотрудники департамента охраны диких птиц пытаются найти новых хозяев для пары. Отмечается, что сделать это будет тяжело, что связано с их неразлучностью, агрессивным поведением по отношению к другим животным и сложностями в транспортировке.

Многие живые существа могут вступать в симбиоз — «сотрудничать» с представителями других видов и извлекать из этого пользу. При этом дружба среди животных, никогда не контактировавших с человеком, фактически никогда не развивается в природе.

Однако существуют и исключения, яркий пример которого — дружба козла Тимура и тигра Амура из Приморского сафари-парка. Отношения между хищником и его предполагаемой жертвой начались в конце осени 2015 года, когда козла привели в вольер к тигру в качестве обеда.

Ранее сообщалось, что сочинский козел черного окраса по кличке Обама посетил Приморский сафари-парк, где подружились козел Тимур и тигр Амур. Также было опубликовано видео, на котором запечатлено, как директор парка вместе с козлом гуляют по Сочи.

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