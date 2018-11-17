Появилось видео последнего квартирника Евгения Осина

Появилось последнее видео с российским певцом Евгением Осиным, который умер в своей квартире в Москве.

О смерти музыканта стало известно в субботу, 17 ноября. Он скончался в возрасте 54 лет в своей квартире от остановки сердца. По некоторым данным, в течение недели он пил спиртное.

На представленных РЕН ТВ кадрах музыкант играет на гитаре в домашней обстановке.

Евгений Осин родился в Москве 4 октября 1964 года. Он является автором знаменитых шлягеров 1990-х — «Плачет девушка в автомате», «Восьмое марта», «Таня плюс Володя» и других.

В 2000-е годы Осин много снимался на телевидении в музыкальных проектах, работал с молодыми исполнителями, но былой славы ему уже достичь не удалось. У певца начались проблемы с алкоголем. Также врачи ставили ему диагноз гепатит. Весной 2018 года он повредил в ДТП ногу и руку.

По мнению ведущей Даны Борисовой, которая в последнее время помогала артисту бороться с алкоголизмом, Осин стал жертвой своей гордыни.