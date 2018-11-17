Названы дата и место похорон Евгения Осина

Похороны российского певца Евгения Осина предварительно пройдут 20 ноября на Троекуровском кладбище Москвы. Такую информацию телеканалу РЕН ТВ предоставил продюсер Андрей Разин.

О смерти Осина стало известно в субботу, 17 ноября. Музыкант скончался в возрасте 54 лет в своей московской квартире от остановки сердца. По некоторым данным, в течение недели он пил спиртное.

Тело артиста нашла его сестра Альбина. Перед этим Осин сутки не выходил на связь.

По мнению ведущей Даны Борисовой, которая в последнее время помогала артисту бороться с алкоголизмом, Осин стал жертвой своей гордыни.

Евгений Осин родился в Москве 4 октября 1964 года. Он является автором знаменитых шлягеров 1990-х — «Плачет девушка в автомате», «Восьмое марта», «Таня плюс Володя» и других.

В 2000-е годы Осин много снимался на телевидении в музыкальных проектах, работал с молодыми исполнителями, но былой славы ему уже достичь не удается. У певца начались проблемы с алкоголем. Также врачи ставили ему диагноз гепатит. Весной 2018 года он повредил в ДТП ногу и руку.