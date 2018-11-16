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Умерла мать троих детей рэпера Пи Дидди

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Фото: Global Look Press/Dan Herrick-KPA
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Американская модель и актриса Ким Портер, которая родила троих детей от рэпера Diddy (Пи Дидди), найдена мертвой в своем доме 15 ноября, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники.  

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По словам собеседников издания, накануне  женщина рано легла спать из-за плохо самочувствия. Когда родственники актрисы пришли разбудить ее, она не реагировала. 

Источники уточнили, что она боролась с болезнью — либо с гриппом, либо с пневмонией, а последние несколько дней лечилась солевым раствором и витаминами.

Правоохранительные органы также заинтересовались недавней поездкой звезды в Африку, чтобы определить, могла ли она подхватить там какое-то заболевание. 

Наркотиков в доме модели найдено не было. 

Ким Портер и Пи Дидди начали встречаться в 1994 году и окончательно расстались в 2007 году, но продолжали поддерживать отношения. Модель родила от рэпера родила троих детей: сына, которому уже 20 лет, и двух дочерей- близнецов.

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