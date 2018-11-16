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Танцующий в ожидании еды щенок стал звездой Сети

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Фото: instagram.com/Ender (@enderbear)
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Щенок по кличке Эндер стал звездой Сети после импровизированной чечетки, которую он исполнил перед тем, как получить еду. Сейчас за жизнью пушистого питомца следят уже более 20 тыс. человек. 

На странице @enderbear в Instagram пока только 36 записей с участием четырехмесячного Эндера. Судя по видео, хозяин очень любит своего питомца и периодически монтирует видео с его участием, накладывая на танцы пса зажигательную музыку.

Это видео появилось утром 16 ноября и уже собрало более 17 тыс. лайков и более 150 комментариев.  

В сентябре в интернете набирало популярность видео, сделанное в Китае, где хозяин отругал своего пуделя на глазах у покупателей магазина.

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