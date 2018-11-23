Препаратные переговоры: военную медицину ждет реформа

Регистрацией лекарств для Вооруженных сил займется Минобороны. Речь идет как об отечественных, так и о зарубежных разработках. А войсковые медицинские подразделения смогут работать без лицензии. Сейчас это происходит под контролем Минздрава. Законопроект, расширяющий полномочия Минобороны, уже направлен в Госдуму. Правительство его поддержало. По словам экспертов, после того как он будет принят, военврачи получат возможность использовать последние достижения мировой медицины и закупить для войск новейшие препараты, в том числе обезболивающие и стимуляторы.

Госпиталь за час

В Госдуму внесен проект поправок в законы «Об обороне» и «Об обращении лекарственных средств». Документ был разработан военным ведомством совместно с сенаторами и депутатами Госдумы.

Он позволит Минобороны организовывать медицинские центры, роты, взводы и батальоны, военные лазареты, судовые госпитали и другие медподразделения без лицензии. Эта возможность появится «в условиях военного времени, при проведении боевых действий, выполнении боевых и учебно-боевых задач, а также при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и техногенных катастроф», рассказал «Известиям» один из разработчиков документа член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

госпиталь Новый медицинский модуль для вертолета Ми-8МТ Фото: TAСС/Донат Сорокин

Сейчас по закону все военные медорганизации наравне с гражданскими должны получать лицензию в Минздраве — это длительная межведомственная процедура, при которой проверяется квалификация медработников, наличие соответствующей материальной базы и многие другие нюансы.

— В чрезвычайных ситуациях на развертывание новых госпиталей должны уходить часы, — отметил сенатор. — Нововведения обеспечат законодательную базу для их работы.

При этом реформа не затронет военные госпитали, санатории и медцентры, работающие на постоянной основе. Они, как и раньше, будут получать и продлевать лицензию в Минздраве. В разработке документа приняли участие Главное организационно-мобилизационное и Главное военно-медицинское управления Минобороны.

Обезболивающие и стимуляторы

Минобороны также получит право регистрировать лекарственные препараты и медицинские изделия, которые предназначены для профилактики и лечения заболеваний или поражений, полученных «в результате воздействия оружия, вооружения и военной техники», а также «неблагоприятных химических, биологических или радиационных факторов», сказано в законопроекте.

Такая формулировка охватывает широкий спектр медикаментов и медицинских спецсредств — от гемостатиков, стимуляторов, обезболивающих препаратов до турникетных жгутов, останавливающих кровотечение. Однако список лекарств не раскрывается, так как отдельные разработки держатся в секрете.

Предполагается, что, если закон будет принят, военные медики смогут использовать даже препараты, которые созданы в рамках спецпрограмм иностранными государствами и уже прошли там регистрацию. Об этом сказано в пояснительной записке к документу. Таким образом, войска могут получить зарубежные средства тактической медицины — например, стимуляторы и обезболивающие.

ампулы Ампулы адреналина Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

В пресс-службе Минздрава «Известиям» сообщили, что вопросы военной медицины находятся в компетенции Минобороны.

В отзыве правительства (документ есть у «Известий») на законопроект сказано, что он «позволит повысить оперативность, устойчивость и непрерывность выполнения задач медицинского обеспечения Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов при выполнении ими задач по предназначению». Кабмин поддержал документ с учетом нескольких технических замечаний.

Секреты и иностранные разработки

Изменения в законодательство позволят войскам быстро получить современные медикаменты, считает председатель независимой военно-врачебной экспертной комиссии полковник медслужбы запаса Сергей Стрильченко.

— Военнослужащие во время ведения боевых действий получают индивидуальные аптечки, — рассказал он «Известиям». — В них есть довольно сильные обезболивающие препараты наркотического действия. Например, промедол, который нужно использовать при серьезных ранениях и травмах. Его можно назвать устаревшим, так как появились более совершенные лекарства, но быстро заменить его на новый препарат не получается.

Согласно существующему законодательству, новые лекарства прежде, чем попасть в войска, должны пройти долгий путь клинических испытаний и регистрации в Минздраве.

— На процедуру регистрации и ввода в оборот самого простого препарата по существующим правилам уйдет год, — рассказал «Известиям» руководитель секции «Медицина и фармацевтика» Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере Петр Родионов. — Но, как правило, этот срок составляет три года и более.

Если поправки в законодательство будут приняты, они также помогут сохранять в секрете новые разработки военных фармацевтов.

— Есть препараты, предназначенные для минимизации вредного воздействия на организм, например, боевых отравляющих веществ, — пояснил Сергей Стрильченко. — Формулы секретны, но при прохождении регистрации в гражданском учреждении их придется открыть. Понятно, что там медики подписывают бумаги о неразглашении, но секреты тем лучше хранятся, чем меньше людей о них знают.

Сейчас в составе Минобороны есть несколько профильных НИИ, занимающихся проблемами военной медицины. Главным из них считается Государственный научно-исследовательский испытательный институт военной медицины.

испытания Клинические испытания лекарств Фото: РИА Новости/Антон Денисов

— Военные НИИ всегда самостоятельно разрабатывали медикаменты, — напомнил Сергей Стрильченко. — Институты этого ведомства располагают всей необходимой аппаратурой. Военные специалисты всегда считались, как минимум, не хуже гражданских.

В экстренных ситуациях надо быстро принимать решения, поэтому передача части прав по лицензированию лекарств военному ведомству оправданна, считает Петр Родионов.

— Минобороны может столкнуться со специфическими вызовами во время боевых действий, — пояснил он. — Например, когда необходимо оперативно использовать новый антидот, скажем, к отравляющим веществам. В зарубежных странах тоже существует особый порядок, позволяющий военным быстро регистрировать определенные лекарства или медизделия.

Однако за спецпрепаратами необходимо установить строгий контроль со стороны Минобороны, чтобы они не попали на черный рынок, отметил военный эксперт Владислав Шурыгин.

— В то же время важно избежать перегибов, чтобы не повторилась ситуация, сложившаяся в одном из силовых ведомств, — рассказал он «Известиям». — Там бойцам перед заданием пришлось покупать обыкновенные обезболивающие, потому что им не выдали спецпрепараты, ссылаясь на особый режим их контроля.

Сейчас за планирование, применение и развитие системы медобеспечения Вооруженных сил отвечает Главное военно-медицинское управление Минобороны. Оно объединяет более 20 военных госпиталей и научно-исследовательских институтов, а также многочисленные медицинские подразделения ВС. При необходимости Минобороны может развернуть сеть военно-полевых госпиталей.